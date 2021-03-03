ABD'nin Vermont eyaletindeki Middlebury Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü’ndeki uzmanlar, Kuzey Kore’nin Kusong kenti yakınlarındaki Yongdoktong’da yeni nükleer tesis inşa ettiğini açıkladı.

Söz konusu yeni nükleer tesislerin gizli bir tünel sayesinde diğer tesislere bağlantı yolu için kullanıldığı iddia edildi.

Askeri üssün uydudan çekilen fotoğrafları yorumlayan uzmanlar, "Maxar tarafından yayınlanan görüntüler, Aralık 2019'a kadar geçen bir çift tünel girişini ve Şubat 2021'de görülebilen yeni bir bina benzeri yapıyı gösteriyor" dedi.

"Kuzey Kore’nin nükleer silahlarını depoladığı yer"

CNN International’a konuşan ABD istihbaratı yetkilisi, Yongdoktong’da bulunan askeri binaların Kuzey Kore’nin nükleer silahlarını depoladığı tesisler olduğunu söyledi.

[Fotoğraf. DHA]

Uzmanlar, Kuzey Kore’nin nükleer silah üretmeyi sürdürdüğünü ve ürettiklerini depolamaya devam ettiğini vurguladı.

Amerikan medyası, Pentagon’un henüz bu konuda bir açıklama yapmadığını duyurdu.

Biden'ın Kuzey Kore için hangi adımları atacağı bilinmiyor

ABD medyası, Başkan Joe Biden’ın Kuzey Kore politikasına ilişkin net bir tutum sergilenmediğini ve atacağı adımların bilinmediğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, geçen ay basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Başkanın görüşüne göre, Kuzey Kore'nin nükleer balistik füzesi ve nükleer silahların yayılmasıyla ilgili diğer faaliyetler, dünyanın uluslararası barış ve güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Küresel yayılmayı önleme rejimini baltalıyor” demişti.