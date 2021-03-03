Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA, AFP
Korkuluk kırıldı, öğrenciler 4'üncü kattan düştü
Bolivya'daki bir üniversitede, izdiham sonucu korkulukların kırılmasıyla 4'üncü kattan düşen 7 öğrenci hayatını kaybetti.
Başkent La Paz yönetim bölgesine bağlı El Alto kentinde, bir üniversitenin öğrenci merkezinde düzenlenen etkinlik esnasında 4'üncü katın korkulukları kırıldı.
Korkuluklardan düşen 7 öğrenci yaşamını yitirdi, 5 kişinin ise hastanede tedavileri devam ediyor.
Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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