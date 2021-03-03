Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 10:55Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Hollanda'da koronavirüs test merkezinde patlama
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Kuzey Hollanda'da bir koronavirüs test merkezinde patlama meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Bovenkarspel bölgesindeki patlama, test merkezinin açılmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti.
Olayda binanın camları kırıldı, ölen ya da yaralanan olmadı.
Polis, binayı güvenlik kordonuna aldı. Soruşturma sürüyor.
Son Haberler
- 12:01
- 11:56
- 11:46
- 11:55
- 11:51
Sıradaki Haber
ABD'de "kurşuna dizme" idam yöntemleri arasına eklendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz