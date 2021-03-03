Haber Giriş: 3 Mart 2021 Çarşamba 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'de "kurşuna dizme" idam yöntemleri arasına eklendi
[Fotoğraf: AA ]
ABD'nin Güney Carolina eyaletinde senato, idam yöntemleri arasına "kurşuna dizerek infazın" eklenmesine yönelik yasa tasarısını kabul etti.
Mahkumların kurşuna dizilerek infaz edilmesini öngören yasa tasarısı, senatodan oy çokluğuyla geçti.
Kurşuna dizerek infaz, zehirli iğne ile infazının yapılamaması durumunda elektrikli sandalyeye alternatif olarak idam yöntemleri arasına eklendi.
İdam yöntemlerinin artırılması çağrısı
Güney Carolina'da mahkumların zehirli iğne ile elektrikli sandalye gibi idam yöntemleri arasında seçim hakları bulunurken, mahkumların zehirli iğneyle infazın mümkün olmadığı durumlarda bu yöntemi tercih ederek idamları erteletmeye çalıştığı söyleniyor.
Vali Henry McMaster, temyiz hakları dolan ve idam cezaları onaylanan mahkumların infazlarının geciktiği gerekçesiyle senatoya idam yöntemlerinin artırılması çağrısında bulunmuştu.
Etiketler: ABD
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