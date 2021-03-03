Protestolarda yer alan grupların açıklamalarına göre, bugünkü protestolarda güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu Mandalay'da 7 kişi, Yangon, Magway ve Myingyan şehirlerinde ise toplam 3 kişi yaşamını yitirdi.

Protestoculardan bazılarına keskin nişancıların ateş ettiği öne sürülürken, Myingyan'da yaşamını yitiren protestocunun 14 yaşındaki bir kız çocuğu olduğu açıklandı.

Yangon'da çıkan arbedenin ardından yaklaşık 300 protestocu gözaltına alındı.

Asker 1 yıllık OHAL ilan etmişti

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

[Grafik: TRT Haber]

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplum, darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında yer almıştı. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Sadece pazar günü 18 protestocu öldü

28 Şubat'ta Yangon şehrindeki protestolara güvenlik güçleri, gerçek mermi ve el bombası kullanarak müdahalede bulunmuş ve Birleşmiş Milletlerin açıklamasına göre bir günde 18 protestocu hayatını kaybetmişti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.