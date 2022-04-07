İkonomu, haftalık olağan basın toplantısında, Yunanistan'ın 12 Rus diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etmesine Rusya Dışişleri Bakanlığının verdiği tepkiye ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sözcü İkonomu, "Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı duruşumuz tartışmasızdır. Bu bir ilke ve değerler meselesidir. Bu ikili ilişkiler kapsamına girmez. İkili ilişkiler, her şeyden önce ilkeler ve değerler temelinde kurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Rus diplomatların "istenmeyen kişi" ilan edilmesi

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonunun Yunanistan'da akredite edilmiş Diplomatik ve Konsolosluk Misyonlarının 12 üyesinin "istenmeyen kişi" ilan edildiğini açıklamıştı.

Söz konusu kararın, 1961 Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi ve 1963 Konsolosluk İşleri Hakkındaki Viyana Sözleşmesi hükümleri uyarınca alındığı vurgulanmıştı.

Rusya'nın Atina Büyükelçiliği, Twitter'da yaptığı paylaşımda, bu kararın ikili ilişkilere zarar vereceğini belirterek, "Bu eylem sonuçsuz kalmayacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Yunanistan'ın söz konusu kararın Rusya-Yunanistan ilişkilerine zarar vereceğini vurgulayarak, "Bu düşmanca hareketten tamamen Yunanistan sorumludur. Uygun şekilde cevap vereceğiz." açıklamasında bulunmuştu.