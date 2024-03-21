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Dünya
AA 21.03.2024 18:52

Yunanistan: İsrail'in Refah'a saldırması büyük bir insani felakete yol açar

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsrail'in Refah'a saldırmasının büyük bir insani felakete yol açabileceğini duyurdu.

Yunanistan: İsrail'in Refah'a saldırması büyük bir insani felakete yol açar
[Fotograf: AA]

Miçotakis, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderlerinin, Ukrayna ve Gazze'deki durum başta olmak üzere gündemdeki başlıkları görüşmek üzere bir araya geldiği Brüksel'de yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın onlarca yıldır gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYH) yüzde 2'sinden fazlasını savunma harcamalarına ayırdığına dikkati çekti.

Miçotakis, "Maalesef diğer Avrupa ülkelerinde bu yapılmıyor. Avrupa eğer savunma açısından zırhlı olmak istiyorsa, savunma harcamalarını finanse edecek yeni yolları araştırmalı" dedi.

AB'nin "Eurobond" aracılığıyla savunma harcamalarını finanse edebileceğini ifade eden Miçotakis, AB'nin, tüm vatandaşlarının güvenliğini sağlaması gerektiğini vurguladı.

Miçotakis, bugün Gazze'deki durumun bir insani felaket olduğunu belirterek, "Avrupa olarak, İsrail'i Refah'a saldırmaktan vazgeçirecek bir sonuca varabilmeyi istiyorum ve buna inanıyorum. Böylesi bir saldırı, kesinlikle çok daha büyük bir insani felakete yol açabilir" diye konuştu.

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Yunanistan İsrail Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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