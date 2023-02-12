Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 10:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Türkiye'ye geldi
[Fotograf: AA]
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adana'ya geldi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı taşıyan özel uçak, Adana Şakirpaşa Havalimanı'na indi.
Dendias'ı burada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.
Bakanlar, havalimanında basına kapalı görüştü.
Etiketler: Deprem Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan
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