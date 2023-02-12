Norveç Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'ye gönderilen askeri uçaklar, yaralıların tahliyesine ve depremden etkilenen bölgelere acil yardımların nakline destek olacak.

Türkiye ve Suriye'yi etkileyen yıkıcı depremlere hızlı müdahalenin önemine değinilen paylaşımda, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'un "Bu çok zor durumda, yapabileceğimiz her türlü katkıyı sunmalıyız." açıklamasına yer verildi.

Norveç İnsani Yardım Fonu'ndan, depremden etkilenenlere destek amacıyla 14,6 milyon dolar (yaklaşık 275 milyon TL) ayrıldı.