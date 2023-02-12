Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Azerbaycanlı ekipler Kahramanmaraş'ta 51 kişiyi enkaz altından kurtardı
[Temsili fotoğraf: AA]
Azerbaycanlı arama kurtarma ekipleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan 51 kişiyi kurtardı.
Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin, Kahramanmaraş'taki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, enkaz altında kalan 51 kişiyi kurtardı, 518 kişinin ise cansız bedenine ulaştı.
Deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında 899 Azerbaycanlı personel görev alıyor.
Etiketler: Azerbaycan Deprem
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