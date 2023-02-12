Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar 07:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'e ait donanma gemisi Japon kara sularına girdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Japon hükümeti, Çin'e ait donanma gözlem gemisinin Japonya'nın güneydeki kara sularına girdiğini duyurdu.
Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kagoşima açıklarındaki Yakuşima adasının güneybatısından geçen Çin donanma gemisi, Japon kara suları bölgesinde seyretti.
Donanma gözlem gemisi yapılan uyarılar sonrası bölgeyi terk etti.
Japon hükümeti, söz konusu ihlale yönelik, Çin yönetimine, diplomatik kanallar vasıtasıyla endişelerini bildirdi.
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