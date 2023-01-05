Yunan Radyo ve Televizyon Kurumunda (ERT) yer alan haberde, Çin'den gelen yolculardan 48 saat önce yapılmış negatif test sonucu yanında, yolculardan, yüksek korumaya sahip maske kullanmaları isteneceği belirtildi.

Haberde, 19 Ocak'ta konuyla ilgili yeniden değerlendirme yapılacağı kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile AB üyesi olmayan Şengen ülkeleri dün yaptıkları toplantıda, Çin'de COVID-19 vakalarının artması nedeniyle koordineli tedbirler uygulanması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Toplantıda alınan kararlarda, yolcuların COVID-19 testi yaptırmaları doğrudan zorunlu tutulmamış ancak AB ülkelerinin Çin'den gelen tüm yolculardan uçuştan 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu test istemesinin de "güçlü şekilde teşvik edileceği" belirtilmişti.

Çin'in geçen ayın başında COVID-19 tedbirlerini gevşetmesinin ardından ülkedeki artan vakalar ve kitlesel yayılmadan endişe duyan çok sayıda ülke, Çin'den gelecek yolculara yönelik tedbirler alacağını bildirmişti.

İtalya, İspanya, Fransa gibi AB ülkelerinin yanı sıra ABD, Hindistan, Japonya, Malezya, İngiltere, Avustralya ve Kanada gibi birçok ülke, Çin ve bölgelerinden seyahat eden yolculara test uygulanması ve sağlık durumlarının izlenmesine yönelik önlemler duyurmuştu.

AB Komisyonu da Birlik genelinde koordineli şekilde aynı tedbirlerin uygulanmasını istemiş, AB ülkelerinin büyük çoğunluğu da bu görüşe katılmıştı.