Parçalı Bulutlu 22.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.09.2024 16:57

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İsrail'in politikalarını kınamadığı için ülkesinde eleştirildi

Yunanistan Yeni Sol Partisi Meclis Grubu Başkanı Aleksis Haritsis, Başbakan Kiryakos Miçotakis'i, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun politikalarını kınamadığı için eleştirdi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İsrail'in politikalarını kınamadığı için ülkesinde eleştirildi

Haritsis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu'daki gelişmelere dikkati çekerek Yunan hükümetinin İsrail'in "öldürücü politikalarına" verdiği desteği sonlandırmasını istedi.

Haritsis, "Yunan hükümeti, Yunan halkına, uluslararası hukuka ve insanlığa karşı tarihi bir sorumluluğa sahiptir. İsrail hükümetini ve onun ölümcül politikalarını desteklemeyi bırakmalıdır." ifadesini kullandı.

Netanyahu hükümetinin Orta Doğu'daki durumu kasten bozduğunu kaydeden Haritsis, Miçotakis'in İsrail'in bu eylemleri karşısında sessiz kalmasını "utanç verici" olarak nitelendirdi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırılarında yüzlerce insanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Haritsis, Netanyahu hükümetinin bölgedeki gerilimi kasten tırmandırdığını belirtti.

Buna rağmen uluslararası toplumun İsrail'e yaptırım uygulamaktan kaçınmasını da eleştiren Haritsis, Filistin devleti tanınmadıkça ve İsrail'e yaptırımlar uygulanmadıkça Netanyahu'nun suç politikalarının uluslararası arenada destek bulmaya devam edeceğini vurguladı.

ETİKETLER
Yunanistan İsrail Netanyahu
Sıradaki Haber
İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği bombardımanda 2'si çocuk 6 kişi öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:25
Türkiye'den İsrail Başbakanlığı'na tepki: Soykırım suçunu örtbas etme çabası
16:37
Elektrikli araç şarj soket sayısı ağustosta yüzde 6,7 arttı
16:36
Altun: Cumhurbaşkanımız dünyaya ve uluslararası topluma çağrılarda bulunacak
16:34
İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği bombardımanda 2'si çocuk 6 kişi öldü
16:27
Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurul oturumu başladı
16:52
Guterres'ten Lübnan uyarısı
Elazığ'da tesadüfen bulunan tarihi mozaikte hayvan figürlerinin resmedildiği tespit edildi
Elazığ'da tesadüfen bulunan tarihi mozaikte hayvan figürlerinin resmedildiği tespit edildi
FOTO FOKUS
Ticaret Bakanı Bolat, ABD temaslarını TRT Haber'de değerlendirdi
Ticaret Bakanı Bolat, ABD temaslarını TRT Haber'de değerlendirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ