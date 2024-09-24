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Dünya
AA 24.09.2024 16:21

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurul oturumu başladı

Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerini bir haftalığına New York'ta bir araya getiren BM 79. Genel Kurulu oturumu başladı.

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurul oturumu başladı

Oturum, BM 79. Genel Kurul Başkanı Kamerunlu Philemon Yong başkanlığında ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in konuşmasıyla açıldı.

Erdoğan 3'üncü sırada konuşacak

79. BM Genel Kurulu'nda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na 14'üncü kez hitap edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na 14'üncü kez hitap edecek

Bugün 3. sırada konuşmasını yapacak Erdoğan'ın konuşmasında, özellikle Gazze'deki duruma dikkatİ çekmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üye ülkelerden İsrail'in saldırılarına karşı durmalarını talep etmesi öngörülüyor.

Türkiye BM'ye en çok katkı sunan ülkelerden
Türkiye BM'ye en çok katkı sunan ülkelerden

76 Devlet Başkanı katılıyor

BM Sözcülüğü, 24-30 Eylül tarihlerinde düzenlenen 79. BM Genel Kurulu'na bu yıl 76 devlet başkanı, 4 prens, 2 hükümet başkanı, 42 başbakan yardımcısı, 9 bakan, 54 bakan yardımcısı ve AB delegasyonunun katılacağını bildirdi.

Öte yandan katılımcılardan sadece 19'unun kadın olması dikkati çekti.

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