Haber Giriş: Kaynak: AA
Yunan parlamentosundan provokatif karar
Yunanistan Parlamentosu, Mısır ile imzalanan Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını onayladı.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de meşru haklarına sahip çıkması Yunanistan'ı telaşlandırdı. Atina yönetimi, Mısır ile deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması imzaladı.
Yunanistan Parlamentosu da Mısır ile imzalanan Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını onayladı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 20:49
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