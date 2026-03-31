Yunan basını: Dünya enerji krizi yaşarken Türkiye enerjide üç kıtaya yayılıyor

Ortadoğu’daki savaşın tüm dünyayı bir enerji darboğazına soktuğu dönemde, Türkiye’nin enerji alanındaki yatırımları, Yunanistan’da ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Yunan ekonomi portalı NEW MONEY, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPAO’nun üç kıtaya yayılan anlaşma ve yatırımlarını mercek atına aldı.

Türkiye’nin, "Mavi Vatan" stratejisiyle enerji özyeterliliğini ve jeopolitik nüfuzunu genişletmeyi hedeflediğini; Afrika, Avrupa ve Asya'daki varlığını güçlendirdiğini yazdı.

Haberde, “Yeni gemilerle güçlendirilen Türkiye'nin sondaj filosu, dünyanın dördüncü büyük filosu oldu” ifadesine yer verildi.

Proto Thema gazetesi de Türkiye’nin enerji ağını haberleştirdi. “Türkler, Libya ve Somali'den Pakistan ve Macaristan'a kadar sondaj kuleleriyle yayıyorlar” yorumu yapıldı.

Haberde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO), Şubat 2026'da uluslararası piyasalarda 1 milyar dolar değerinde, 5 yıl vadeli sukuk (kira sertifikası) ihracını başarıyla tamamladığı hatırlatıldı. Bu gelişmenin tüm dünyada büyük yankı uyandırdığı ifade edildi.

Balkan Haber Ajansı da yaptığı haberde “Türkiye’nin enerji hamlesi” başlığını attı. “Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesini enerji alanında da küresel bir oyuncu haline getirdi” denildi.