Midilli'deki 3 bin kişilik Moria Kampı ve etrafında kalanların sayısının 15 bine ulaşmasının ardından, özellikle hassas konumda olan yaklaşık 800 sığınmacı, ülkedeki çeşitli kamplara yerleştirilmek üzere Atina yakınlarındaki Elefsina Limanı'na götürüldü.

Basında yer alan haberlere göre, Yunan makamları 15 gün içinde 5 bin sığınmacıyı ana karaya taşımayı planlıyor.

Yunan adalarındaki sığınmacı sayısında artış

Sığınmacı krizinden etkilenen Yunanistan'ın Ege adalarına geçenlerin sayısında artış dikkati çekiyor.

Yunanistan Göç Politikalarından Sorumlu Vatandaşı Koruma Bakan Vekili Yorgos Kumuçakos, bugün katıldığı bir televizyon programında son 4 ayda ülkeye 40 bin sığınmacının giriş yaptığını belirtti.

Dün Kos Adası'nda aralarında Belediye Başkanı Theodosis Nikitaras'ın da bulunduğu göstericiler, adaya taşınması kararlaştırılan 75 göçmenin gemiden indirilmesini engellemişti.

Nikitaras, hükümetin adaya yeni sığınmacı getirmesi yerine, buradaki 4 bin 500 sığınmacıyı ana karaya taşıması gerektiğini söylemişti.

Kampların bulunduğu diğer şehirlerde de benzer gösterilerin yapıldığı aktarılan yerel basında, adalardan ana karaya sığınmacı transferi arttıkça durumun daha da kötüleşeceği değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: AA