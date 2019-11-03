Dünya
Twitter, Hizbullah'a ait El-Menar TV hesaplarını askıya aldı03 Kasım 2019 Pazar 22:16 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 22:16
Twitter'ın Lübnan'daki Şii Hizbullah örgütüne ait El-Menar TV'nin hesaplarını askıya aldığı belirtildi.
El-Menar televizyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Twitter'ın, herhangi bir uyarı göndermeden platformundaki El-Menar kanalına ait çoğu hesabı askıya aldığı aktarıldı.
Kanalın hesaplarına yönelik atılan adımın "siyasi baskı" olarak yorumlandığı açıklamada, söz konusu hesapların 1 milyona yakın takipçisi olduğuna işaret edildi.
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 18 Aralık 2015'te El-Menar TV ile kanalın programlarını yayınlayan uydu operatörlerini hedef alan ve Hizbullah örgütü ile çalışan finansal kuruluşlara karşı cezalandırıcı tedbirler alınmasını içeren kanunu imzalamıştı.
Kaynak: AA
Etiketler: twitter lübnan El-Menar TV Şii Hizbullah