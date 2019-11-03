Filistin Sanayi Birliğince Gazze'de üç gün sürecek fuarda giyimden gıdaya, el işinden ahşap imalata kadar farklı sektörlerden ürünler sergileniyor.

Gazze Ticaret Odası Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Mahir et-Taba, fuarın Gazze'de sanayi sektörünün çok sıkıntılı günler yaşadığı bir dönemde düzenlendiğine dikkati çekti.

Sanayi sektörünün İsrail'in şiddetli baskılarına maruz kaldığını belirten Taba, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında kentteki fabrikaları hedef aldığını, ardından Gazze'ye uyguladığı ablukayla sanayi sektörüne baskısını daha da arttırdığını ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Batı Şeria'da da benzer bir fuar açılacak

Tabaa, İsrail'in Gazze'ye ham madde ve üretim araçlarının girişini engellediğini, bununla birlikte Gazze'de imal edilen ürünlerin de Batı Şeria'ya veya yurt dışına çıkarılmasına izin vermediğini kaydetti.

Fuarı düzenlemekle Filistin sanayisinin canlı olduğunu vurgulamak istediklerini söyleyen Taba, "Tüm zorluklara rağmen Filistin sanayisi ayaktadır." dedi.

Fuar 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek, Salı günü de Batı Şeria'da benzer bir fuarın açılması planlanıyor.

[Fotoğraf: AA]

İsrail'in Gazze'ye ablukası

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde 2007 yılından bu yana devam eden İsrail'in ablukası, yoksulluk ve işsizliğin ciddi biçimde artmasına neden oluyor.

Gazze'de bulunan 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, biri Mısır'ın kontrolünde bulunuyor. İsrail yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3 kapıyı ise 2007'de kapattı. İsrail, sadece Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.

Filistin Sanayicileri Federasyonu, sınır kapılarından ham madde girişinin engellenmesi nedeniyle Gazze'de endüstri sektöründe çalışanların yüzde 70'inin 2018 itibarıyla işten çıkarılmış durumda olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA