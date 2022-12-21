Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba 11:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yük treni hemzemin geçitteki römorka çarptı
ABD'nin Tennessee eyaletinde bir yük treni, hemzemin geçitte bulunan römorka çarptı. Römork sürüklenerek parçalara ayrıldı. Tren ise raylardan çıkarak devrildi.
ABD'nin eyaletine bağlı Collegedale'da hızla gelen bir yük treni, hemzemin geçitte bulunan ve beton kiriş taşıyan römorka çarptı.
Çarpmanın etkisiyle parçalara ayrılan römorkun bir kısmı sürüklendi.
Yük treni daha sonra raydan çıkarak devrildi.
[Fotoğraf: İHA]
Kazada facianın eşiğinden dönüldü.
Etiketler: ABD Tren Kazası
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