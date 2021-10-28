Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Berlin Büyükelçiliği Almanya’daki Türk toplumunun oluşmasında ilk adım olan ve 30 Ekim 1961 tarihinde imzalanan Türkiye-Almanya İkili İşgücü Anlaşması’nın 60’ıncı yılında “Almanya Türk Diasporasının 60. Yılı Programı” düzenliyor.

30 Ekim’de Berlin Büyükelçiliğinde düzenlenecek program için YTB, Almanya’daki Türk diasporasının 60'ıncı yılını anlatan çift dilli bir gazete ve dijital bilet çalışması yaptı. Ayrıca herkes, Sirkeci’den kalkan ve Münih Merkez Tren İstasyonu'na giden trende yerini almaya davet edildi.

"Bugün bakıyoruz ki tam altmış yıllık bir süre geçmiş"

60 yıl önce imzalanan anlaşmanın belirli bir süre ile sınırlandırıldığının altını çizen YTB Başkanı Abdullah Eren, “Almanya’ya çalışmaya giden vatandaşlarımız da bir süre çalışıp bir tarla bir traktör parası kazanıp gelme niyetiyle düşmüştü yola. Ancak planlananla yaşanan öyle olmadı. Neticede bugün bakıyoruz ki tam altmış yıllık bir süre geçmiş” diye konuştu.

Türk toplumuna bir vefa borcu mahiyeti taşıyan 60’ıncı yıl programı 30 Ekim tarihinde Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleşecek.

Bu altmış yıldaki başarı hikayelerine dikkat çeken Eren, "Her ihtiyaç anında da maddi manevi ana vatanı olan Türkiye’nin de yanında olmuş yurt dışındaki hususen Almanya’daki diasporamızın bu özel gününde Türkiye’nin diaspora kurumu YTB’nin Almanya’ya göçün 60. yılına özel çalışmalar gerçekleştirdi" dedi.

YTB Başkanı Eren, Berlin’de düzenlenen ve ilk nesilden büyüklerimizin katılacağı 60. yıl özel programının da bu çalışmalardan biri olduğunu vurguladı.

Progmamda gösteriler olacak

Program kapsamında Almanya’daki Türk diasporasına özel “Kalanlar” adlı kısa belgesel gösterimi yapılacak.

Bunun yanında ise “60 Yılın Hatırına Söyle Almanya” başlıklı müzik video gösterimi izleyicilerle buluşacak.

Betin Güneş & Türk Oda Orkestrası ile Koro Dinletisi de gecede sahne alacak.

60'ıncı yıla özel çift dilli gazete

Program kapsamında aynı zamanda 60 yıllık göç serüvenini anlatan Türkçe ve Almanca tek sayılık arşiv niteliğinde bir gazete de hazırlandı.

Gazetede 60 yılda Türk toplumuna dair haberler toplum, ekonomi, siyaset, kültür, sanat ve edebiyat ile spor başlıklarında ele alınıyor. Gazete, YTB'nin internet sitesinde de program sonrasında yer alacak.

60. yıl tren yolculuğu için dijital bilet

30 Ekim 2021 tarihinde Sirkeci’den Münih Merkez Tren İstasyonu'na gidecek olan 60'ıncı yıl treni için hatıra bileti düzenlenebilecek.

YTB ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’nın birlikte düzenlediği 60'ıncı yıl tren yolculuğu dijital bileti ile işçi göçü ile ilgili bireysel bir hatıra oluşturulmasına fırsat sunmak amaçlanıyor.

"Sirkeci bir bakıma her şeyin de başladığı yer"

Abdullah Eren çalışmanın amacını şu sözlerle açıkladı:

“Hani meşhur eserde denir ya 'Sirkeci’den tren gider; Erzurumlu Duran, Ankaralı Burhan gider..’ diye. Biraz işte bu Sirkeci anısını da hatırlamak ve hatırlatmak istedik bu çalışmayla. Çünkü Sirkeci bir bakıma her şeyin de başladığı yer. Bugün bu dijital bilet çalışmasını sosyal medyadan başlatıyoruz.”

Dijital bilete https://60.yiltreni.com/default.aspx adresinden ulaşılabiliyor. Sosyal medyadan da biletler #60YılTrenindeyim etiketi ile paylaşılıyor.

Eren, Almanya’ya göçün 60'ıncı yılına dair program ve çalışmaların yıl boyunca devam edeceğini kaydetti.