Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçilği’nde Büyükelçi Tülin Erkal Kara ile sabah kahvaltısında biraraya gelen YTB Başkanı Eren, Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Arber Ademi ve Diyasporadan Sorumlu Devlet Bakanı Edmond Ademi tarafından da kabul edildi.

Makedonya'daki ilk programımızı @TREmbassySkopje Büyükelçimiz @TulinERKALKARA ile gerçekleştirdiğimiz verimli görüşme ile gerçekleştirdik. Kendilerine teşekkür ediyor, kıymetli çalışmalarında başarılar diliyorum. pic.twitter.com/WB3G7JIIYH — Abdullah Eren (@abdullah_eren) 17 Ocak 2019

Ülkedeki Türk siyasilerle de biraraya gelen Abdullah Eren, Türk Demokratik Partisi Başkanı Beycan İlyas, Türk Hareket Partisi Başkanı Enes İbrahim ve Türk Milli Birlik Hareketi Başkanı Erdoğan Saraç ile görüştü. Parti yetkililerinden Makedonya’daki Türk toplumunun durumu ve sorunları hakkında bilgi alan Eren, Türkiye’nin desteğinin her alanda artarak devam edeceğinin altını çizdi.

Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Sayın Arber Ademi ve Diasporadan Sorumlu Devlet Bakanı Sayın @ademie ile görüşmelerimizde faaliyet alanlarımıza yönelik ikili iş birliği imkanlarımızı değerlendirdik. Kendilerine kıymetli ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/JqSl5d3qYA — Abdullah Eren (@abdullah_eren) 17 Ocak 2019

Ziyareti kapsamında birçok hükümet temsilcisiyle görüşme gerçekleştiren YTB Başkanı Eren, Makedonya Kültür Bakanı Asaf Ademi ve Dış Yatırımlardan Sorumlu Türk asıllı Devlet Bakanı Elvin Hasan ile de biraraya geldi.