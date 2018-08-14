YPG/PKK'yla Esed Suriye'de ikinci kez bir araya geldi

Esed rejimine yakınlığıyla bilinen Vatan gazetesinin haberine göre, YPG/PKK'nın oluşturduğu sözde Demokratik Suriye Konseyi'nden bir heyet, Şam'da rejim heyetiyle yaklaşık 3 haftalık aranın ardından bir araya geldi.

"Adem-i merkeziyet kavramı" konuşuldu

Gazetenin, sözde meclisin eş başkanı Riyad Dirar'nın ifadelerine yer verdiği haberine göre, görüşmede örgütün işgal ettiği bölgelerde yerel idare ve "adem-i merkeziyet kavramı" ele alındı.

Dirar, gazetenin SDG ismini kullanan YPG'nin geleceği ile ilgili bir sorusuna, "SDG, Suriye ordusunun bir parçası olacak ve ülkenin sınırlarını koruyacak. Tabii ki uzlaşmamızdan sonra" yanıtını verdi.

İş birliği ABD-Türkiye mütabakatlarından sonra sıklaştı

Haberde heyetlerin ilerleyen dönemlerde görüşmelerine devam edeceği bilgisi yer aldı.

YPG/PKK heyeti geçen ayın sonlarında da Şam’a gelerek, örgütün işgal ettiği alanlardaki askeri ortaklık, ekonomik özerklik ve entegrasyon ile Türkiye'ye karşı iş birliği konularını görüşmüştü.

İç savaş boyunca askeri ve ekonomik alanlarda süren YPG/PKK-Esed rejimi iş birliği, Türkiye'nin ABD ile haziranda vardığı Münbiç mutabakatından sonra sıkılaşmıştı.

İkinci görüşmenin rejimin gelecek ay yerel seçim düzenleyeceği ilanının ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA