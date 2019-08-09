Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, gece saatlerinde Mare’nin güneydoğusundaki Tüveys bölgesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin mevzilerine sızma girişiminde bulundu.
Çıkan çatışmalarda 1 ÖSO mensubu öldü, 5 ÖSO mensubu yaralandı.
Afrin'in güneydoğusunda, Azez'in güneyinde yer alan Tel Rıfat, 3 yıldır terör örgütünün işgalinde. Bölgede yaşayan 250 bin civarındaki sivili zorla göç ettiren YPG/PKK, zaman zaman ilçeden ÖSO hatlarına sızma girişiminde bulunarak saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA