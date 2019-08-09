Kyodo haber ajansında yer alan habere göre, Shikokuchuo kentinde bir hastaneye giren bıçaklı bir kişi, birçok insanı yaraladı.
Acil servis çalışanları, karnından yaralanan 3 kişinin tedavi altına alındığını kaydetti.
Kaynak: AA
Japonya'nın batısında yer alan Ehime bölgesindeki bir hastaneye giren bıçaklı saldırgan, çok sayıda kişiyi yaraladı.
Kyodo haber ajansında yer alan habere göre, Shikokuchuo kentinde bir hastaneye giren bıçaklı bir kişi, birçok insanı yaraladı.
Acil servis çalışanları, karnından yaralanan 3 kişinin tedavi altına alındığını kaydetti.
Kaynak: AA