YPG'nin Halep'te son 3 günde düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 9'a yükseldi

Suriye ordusu, YPG'nin Halep'te işgalinde tuttuğu Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.

Operasyonun ardından bölgede yoğun çatışma sesleri yükselirken, terör örgütü Halep'in çeşitli bölgelerinde sivil yerleşimlere saldırı düzenledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya konuşan Halep'teki sağlık yetkilileri, terör örgütünün akşam saatlerinde düzenlediği saldırılarda 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini belirtti.

YPG'nin 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği ifade edildi.

Saldırılarda, büyük çoğunlu sivil olmak üzere 55 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Yaralılar arasında sağlık çalışanlarının da olduğu kaydedildi.