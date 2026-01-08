Hafif Sağanak Yağışlı 6.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.01.2026 19:35

Malezya Başbakanı Enver, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücüne dikkati çekti

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Türkiye'nin savunma, havacılık ve nükleer sanayi alanlarında en gelişmiş teknolojilere sahip ülkeler arasında olduğunu belirterek, "Sizin (Türkiye) güçlü yönleriniz var. Örneğin; en güçlü yönünüz, insansız hava araçları da dahil olmak üzere savunma sanayisi." değerlendirmesini yaptı.

Malezya Başbakanı Enver, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücüne dikkati çekti

Türkiye'yi ziyaret eden Malezya Başbakanı Enver, İstanbul'da bir otelde iş dünyası temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.

Malezya Dış Ticaret Geliştirme Kurumu (MATRADE) ve Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu (MIDA) tarafından İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıya, Enver'in yanı sıra Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Johari Abdul Ghani, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve ASELSAN gibi şirketler de dahil olmak üzere 46 Türk şirketi katıldı.

Enver, burada yaptığı konuşmada, iki ülkenin derin tarihi ilişkilerine işaret ederek, Türkiye'nin liderliğine, hükümetine ve Türk halkına büyük bir güven duyduklarını söyledi.

Türkiye ve Malezya'nın bölgelerindeki önemli ülkeler olduğunu vurgulayan Enver, Türkiye'nin bölgedeki rolüne, kapasitesine ve yatırımlarına dikkati çekti.

Enver, ülkesinin de ekonomik olarak istikrarlı bir ülke olduğunu ve geliştiğini belirtti.

"En güçlü yönünüz savunma sanayisi"

Türkiye'nin savunma ve havacılık ile nükleer sanayi alanlarında en gelişmiş teknolojilere sahip ülkeler arasında yer aldığını anlatan Enver, "Sizin (Türkiye) güçlü yönleriniz var. Örneğin; en güçlü yönünüz, insansız hava araçları da dahil olmak üzere savunma sanayisi." dedi.

Enver, her iki ülkenin de yapay zeka gibi yeni teknolojilere odaklanarak birlikte sinerji oluşturması, Malezya'nın enerji, yarı iletkenler, elektrik ve elektronik alanlarındaki güçlü yönlerinden yararlanılması gerektiğinin altını çizdi.

İki ülkenin endüstriyel sinerjisinin stratejik işbirliğine kapı aralayacağını ifade eden Enver, "Türkiye'nin savunma, inşaat ve imalat alanlarındaki güçlü yönlerinin, Malezya'nın yüksek teknoloji ve enerji alanlarındaki avantajlarıyla birleşmesi, uzun vadeli, sonuç odaklı işbirliği için güçlü bir temel oluşturuyor." diye konuştu.

Malezya Başbakanı, bu yaklaşımın sadece ikili ticaret ve yatırımın değerini artırmakla kalmayıp, Malezya ve Türkiye'nin kendi bölgelerindeki stratejik merkezler olarak rollerini de güçlendirdiğini dile getirdi.

Türk şirketlerini Malezya'daki varlıklarını genişletmeye ve yatırımlarını artırmaya davet eden Enver, Malezya hükümetinin bu konuda gereken desteği vereceğini sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Malezya Savunma Sanayii
Sıradaki Haber
Katil İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırıları, Filistinli 20 aileyi yerinden etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:51
Paramount, Warner Bros. Discovery'ye yönelik satın alma teklifini yineledi
19:51
Bursa'da lodos nedeniyle çöken duvarın altında kalan kişi öldü
19:44
Tunceli'de eğitime yarın ara verildi
19:39
Suriye ordusunun Halep’te YPG’ye yönelik başlattığı operasyon sürüyor
19:35
Katil İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da artan saldırıları, Filistinli 20 aileyi yerinden etti
19:45
DMM'den 'Kahramanmaraş'ta sığınaklara inilmesi istendiği' iddialarına yalanlama
Bursa'da kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oluyor
Bursa'da kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oluyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da fırtına etkisini sürdürüyor
İstanbul'da fırtına etkisini sürdürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ