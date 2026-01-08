Malezya Başbakanı Enver, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücüne dikkati çekti

Türkiye'yi ziyaret eden Malezya Başbakanı Enver, İstanbul'da bir otelde iş dünyası temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.

Malezya Dış Ticaret Geliştirme Kurumu (MATRADE) ve Malezya Yatırım Geliştirme Kurumu (MIDA) tarafından İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıya, Enver'in yanı sıra Malezya Yatırım, Ticaret ve Sanayi Bakanı Johari Abdul Ghani, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ve ASELSAN gibi şirketler de dahil olmak üzere 46 Türk şirketi katıldı.

Enver, burada yaptığı konuşmada, iki ülkenin derin tarihi ilişkilerine işaret ederek, Türkiye'nin liderliğine, hükümetine ve Türk halkına büyük bir güven duyduklarını söyledi.

Türkiye ve Malezya'nın bölgelerindeki önemli ülkeler olduğunu vurgulayan Enver, Türkiye'nin bölgedeki rolüne, kapasitesine ve yatırımlarına dikkati çekti.

Enver, ülkesinin de ekonomik olarak istikrarlı bir ülke olduğunu ve geliştiğini belirtti.

"En güçlü yönünüz savunma sanayisi"

Türkiye'nin savunma ve havacılık ile nükleer sanayi alanlarında en gelişmiş teknolojilere sahip ülkeler arasında yer aldığını anlatan Enver, "Sizin (Türkiye) güçlü yönleriniz var. Örneğin; en güçlü yönünüz, insansız hava araçları da dahil olmak üzere savunma sanayisi." dedi.

Enver, her iki ülkenin de yapay zeka gibi yeni teknolojilere odaklanarak birlikte sinerji oluşturması, Malezya'nın enerji, yarı iletkenler, elektrik ve elektronik alanlarındaki güçlü yönlerinden yararlanılması gerektiğinin altını çizdi.

İki ülkenin endüstriyel sinerjisinin stratejik işbirliğine kapı aralayacağını ifade eden Enver, "Türkiye'nin savunma, inşaat ve imalat alanlarındaki güçlü yönlerinin, Malezya'nın yüksek teknoloji ve enerji alanlarındaki avantajlarıyla birleşmesi, uzun vadeli, sonuç odaklı işbirliği için güçlü bir temel oluşturuyor." diye konuştu.

Malezya Başbakanı, bu yaklaşımın sadece ikili ticaret ve yatırımın değerini artırmakla kalmayıp, Malezya ve Türkiye'nin kendi bölgelerindeki stratejik merkezler olarak rollerini de güçlendirdiğini dile getirdi.

Türk şirketlerini Malezya'daki varlıklarını genişletmeye ve yatırımlarını artırmaya davet eden Enver, Malezya hükümetinin bu konuda gereken desteği vereceğini sözlerine ekledi.