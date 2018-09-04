Yıldız futbolcu Mesut Özil e-Spor takımı kuruyor

Dünya kupasının ardından Almanya Milli Takımını bırakma kararı alan Mesut Özil, e-Spor alanında önemli bir atılıma imza atmaya hazırlanıyor.

Yıldız futbolcu, kuracağı e-Spor takımı ile sanal alanda ses getirmeyi hedefliyor.

Türk asıllı Alman yıldız bu kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Dünyanın dört bir yanından iyi e-spor oyuncularını takımında görmek istediğini açıkladı.

Özil, kuracağı takımın sadece bir bilgisayar oyunu kapsamında mücadele edeceğini açıkladı.

Yıldız futbolcu, önümüzdeki haftalarda dünyanın dört bir yanından oyuncu seçmelerine de başlayacak..

Seçmelerin tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak "TeamÖzil" adı verilen takım, yıldız futbolcuyu ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil edecek.

E-spor müsabakaları, 28 Eylül'de oynanmaya başlayacak..

Özil'in bu tarihten önce takım kurma işini tamamlaması bekleniyor.

Son dönemin yükselen değeri e-Spor kapsamında başta Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere Türkiye'deki futbol devleri de takımlar oluşturmuştu..

Kaynak: TRT Haber