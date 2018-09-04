  • 04 EYLÜL 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.686
    EURO 7.751
  • BIST 93189.27
    ALTIN 256.263
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Yıldız futbolcu Mesut Özil e-Spor takımı kuruyor

Yıldız futbolcu Mesut Özil e-Spor takımı kuruyor

Irkçılığa maruz kalan ve Almanya Milli Takımı'nı bırakan Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil, sanal ortamda kendi takımını kurmaya hazırlanıyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Dünya kupasının ardından Almanya Milli Takımını bırakma kararı alan Mesut Özil, e-Spor alanında önemli bir atılıma imza atmaya hazırlanıyor. 

Yıldız futbolcu, kuracağı e-Spor takımı ile sanal alanda ses getirmeyi hedefliyor.

Türk asıllı Alman yıldız bu kararını sosyal medya hesabından duyurdu.

Dünyanın dört bir yanından iyi e-spor oyuncularını takımında görmek istediğini açıkladı.

Özil, kuracağı takımın sadece bir bilgisayar oyunu kapsamında mücadele edeceğini açıkladı.

Yıldız futbolcu, önümüzdeki haftalarda dünyanın dört bir yanından oyuncu seçmelerine de başlayacak..

Seçmelerin tamamlanmasının ardından ortaya çıkacak "TeamÖzil" adı verilen takım, yıldız futbolcuyu ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil edecek. 

E-spor müsabakaları, 28 Eylül'de oynanmaya başlayacak..

Özil'in bu tarihten önce takım kurma işini tamamlaması bekleniyor.

Son dönemin yükselen değeri e-Spor kapsamında başta Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere Türkiye'deki futbol devleri de takımlar oluşturmuştu..

Kaynak: TRT Haber 

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER