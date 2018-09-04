İsrail askerlerinden gazetecilere ses bombasıyla müdahale

İsrail hapishanelerindeki meslektaşlarının serbest bırakılmasını isteyen Filistinli gazeteciler, Batı Şeria'da dayanışma gösterisi düzenledi. İsrail askerleri gösteri düzenleyen gazetecilere ses bombalarıyla müdahale etti.
Gazeteciler, Ramallah yakınlarındaki Ofer Cezaevi önünde toplandı.
Gözaltına alınan meslektaşlarının serbest bırakılması için gösteri düzenlediler. Filistin bayrakları ve pankartlar taşıdılar.
İsrail askerleri ise gösteri düzenleyen gazetecileri ses bombalarıyla dağıtmaya çalıştı.
Filistinli Gazeteciler Sendikası Başkanı, İsrail'in Filistinlilere yönelik işlediği suçları örtbas etmek için gazetecileri hedef aldığını söyledi.
Filistinli yetkililer, İsrail hapishanelerinde 20'den fazla Filistinli gazetecinin bulunduğunu belirtiyor.
Kaynak: TRT Haber