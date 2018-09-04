Irak'ta hükümet kurma çalışmaları ertelendi

Irak'ta hükümetin kurulması için en büyük koalisyonun kurulmasına dair siyasi partiler arasında meydana gelen ihtilaflardan kaynaklı, bugün yapılan Meclis oturumuna en az 165 milletvekilinin yerine 85 milletvekilinin katılması nedeniyle oturum 15 Eylül'e ertelendi.

Irak anayasasına göre, yeni hükümetin kurulması için Meclis'te yapılacak ilk oturumda Sünnilerden meclis başkanı seçilmesi gerekiyordu. Meclis'te dün milletvekillerinin yemin etmesi, Cumhurbaşkanı Fuad Masum ve Başbakan Haydar el-İbadi'nin açılış konuşmasından sonra, meclis başkanının seçilmesi bugüne ertelenmişti.

Ülkedeki yerel medyada çıkan haberlere göre, Sünniler arasında seçilecek meclis başkanı için Enbar Valisi Muhammed el-Halbusi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi, Muhammed Tamim, Reşid el-Azavi, Ahmed Cuburi ve Talal ez-Zubayi'nin aday olduğu iddia edildi.

Irak'ta yeni hükümetin kurulması çalışması

Irak'ta, 12 Mayıs tarihinde yapılan genel seçimlere hile ve şaibenin karıştırıldığı iddialarının ortaya atılmasından sonra, yaklaşık 3 aylık bir gecikmeden sonra resmi sonuçlar açıklanabildi.

Sonuçların açıklanmasından sonra, seçimlerin galibi Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr liderliğindeki Sairun, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasr, Ammar Hekim liderliğinde Hikmet ve İyad Allavi liderliğindeki Vataniyye Koalisyonu, 4'lü ittifak kurduklarını ilan etti.

Irak Cumhurbaşkanı Masum'un, Meclis'in 3 Eylül'de ilk oturum yapacağı ilanından hemen sonra, 4'lü ittifaka bazı Sünni partiler ve Kürt Yeni Nesil Hareketi katıldı. Meclis'te hükümetin kurulması için en büyük koalisyonun oluşturulduğu duyuruldu.

Bu duyuruya eş zamanlı olarak, İran'a yakın duran eski Irak Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki ve Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amıri de, büyük koalisyonu kurmaya çalıştıklarını, "Bina" adında koalisyon kurduklarını açıklamıştı.

Karşılıklı en büyük koalisyonun kurulduğunun duyurulmasından sonra dün ilk Meclis oturumunda yemin töreninin arından Bina Koalisyonu, Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği milletvekilleri Meclis oturumunu terk etmişti.

Kaynak: AA