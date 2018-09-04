  • 04 EYLÜL 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 6.699
    EURO 7.73
  • BIST 93286.44
    ALTIN 256.281
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Hindistan'da şiddetli yağışlarda 12 kişi daha hayatını kaybetti

Hindistan'da şiddetli yağışlarda 12 kişi daha hayatını kaybetti

Hindistan'da etkili olan şiddetli yağışlara bağlı kazalar ve yıldırım düşmesi sonucu dün geceden bu yana 12 kişinin daha öldüğü, 14 kişinin yaralandığı açıklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Hindistanda şiddetli yağışlarda 12 kişi daha hayatını kaybetti

Hindustan Times'ın haberine göre, yardım yetkilisi Sanjay Kumar basına yaptığı açıklamada, eyalette dün gece saatlerinden bu yana yıldırım düşmesi dahil şiddetli yağışlara bağlı kazalarda 12 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını belirtti.

Gonda ve Kushinagar bölgesinde 3'er, Mirzapur'da 2 ve Bahraich, Sitapur, Meerut ve Etah bölgelerinde de 1'er kişinin yaşamını yitirdiğini ifaden eden Kumar, yaklaşık 216 ev ve barınağın hasar gördüğünü, 3 büyükbaş hayvanın telef olduğunu söyledi.

Yetkililer, şiddetli yağışlara bağlı kazalar ve yıldırım düşmesi sonucu dün 10, pazar günü 20 kişinin öldüğünü, toplam 21 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Yağışlar nedeniyle 577 ev ve baraka hasar görmüş, 22 hayvan telef olmuştu.

Hindistan'ın 7 eyaletinde bu yıl muson mevsimindeki şiddetli yağış ve sellerde binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Etiketler: hindistan, yağış
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER