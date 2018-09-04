Japonya'dan Gürcistan'a 343 milyon dolar kredi

Resmi ziyaret için Tiflis'te bulunan Kono, Gürcü mevkidaşı Davit Zalkaliani ile bir araya geldi.

İki bakan, görüşmenin ardından Japonya'nın Gürcistan'da devam eden Batı-Doğu otobanının inşaatı için 343 milyon dolarlık kredi sağlamasına dair anlaşma imzaladı.

Vize şartlarında da kolaylık sağlanacak

Kono, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülke arasında 25 yıllık diplomatik ilişkilerin bulunduğuna dikkat çekerek, "Japonya ayrıca iki halk arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için vize şartlarını hafifletmeye karar verdi" şeklinde konuştu.

Japon hükümetinin Kafkasya bölgesine büyük önem verdiğini belirten Kono, "Kafkasya bölgesi, Asya'yı Avrupa ve Ortadoğu'yla birleştiren bir kapıdır" dedi.

Zalkaliani de, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine somut destek verdiği için Japonya'ya teşekkür etti. Zalkaliani, Japonya'nın 2008'de Rusya ile Gürcistan arasında yaşanan Güney Osetya savaşının ardından Gürcistan'a ilk destek veren ülkeler arasında yer aldığını belirtti.

Kaynak: AA