Libya'da 10 günde 21 sivil hayatını kaybetti

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Liz Throssell, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Çatışan taraflar, geniş alanlarda etkili olan roket, topçu ateşi ve diğer ağır silahları da kullanmak suretiyle, ayrım yapmaksızın ateş açıyor" dedi.

Sözcü Throssell, 1 haftadan fazla süredir devam eden çatışmalarda 2'si çocuk, 2'si kadın olmak üzere en az 21 sivilin öldüğünü, 16 kişinin de yaralandığını belirtti.

Throssell ayrıca, keyfi olarak gözaltına alınan yaklaşık 8 bin düzensiz göçmenin gıda ve sağlık hizmetlerinden mahrum olduğu uyarısını yaptı.

Trablus'taki çatışmalar

Başkent Trablus, 26 Ağustos'tan bu yana Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar arasında çatışmalara sahne oluyor.

UMH Başkanlık Konseyi, kentteki çatışma nedeniyle dün başkent ve çevresinde olağanüstü hal ilan etmiş, geçen Cuma günü ise Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar askıya alınmıştı.

Libya Temsilciler Meclisi (TM) bugün yapılması planlanan anayasa referandumu yasa tasarısı oylamasını, başkent Trablus'taki çatışmalar nedeniyle ertelediğini duyurmuştu.

Kaynak: AA