Libya'daki çatışmalar nedeniyle 825 bin aile evini terk etti

Celale yaptığı açıklamada, Trablus'ta bir haftayı aşkın süredir devam eden silahlı çatışmalara işaret ederek, "Başkentte çatışmaların yaşandığı bölgelerde ikamet eden bin 825 aile evini terk etti" dedi.

Evlerini terk etmek zorunda kalan Libyalı ailelerin neredeyse yarısı, Trablus dışına göç etti.

Libya parlamentosundaki anayasa referandumu oturumu ertelendi

Libya Temsilciler Meclisi (TM), bugün yapılması planlanan anayasa referandumu yasa tasarısı oylamasını, başkent Trablus'taki çatışmalar nedeniyle erteledi.

TM sözcüsü Abdullah Belhik düzenlediği basın toplantısında, Trablus'ta bir haftadan fazladır devam eden çatışma nedeniyle parlamenterlerin meclis binasına ulaşamadığını aktardı.

Bugün yapılması kararlaştırılan anayasa referandumu yasa tasarısı oylamasının haftaya ertelendiğini ifade eden Belhik, oturum için net bir tarih belirtmedi.

Facebook, Trablus ve çevresinde engellendi

Libya'da silahlı güçler, siyasiler ve halk tarafından etkin şekilde kullanılan sosyal medya sitesi Facebook, Trablus'ta yaşanan çatışmalar sonrasında engellendi.

Libyalılar, Facebook'a erişemediklerini, bir diğer soyal medya sitesi Twitter üzerinden duyurdu.

Trablus'taki Başbakanlık binasında silah sesleri

Öte yandan UMH, Başkanlık Konseyi'nin merkezi olan Trablus'taki Başbakanlık binasına saldırı düzenlendiği haberlerini yalanladı.

Hükümetin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, Başbakanlık binasına herhangi bir saldırının düzenlenmediği belirtilerek, Başkanlık Konseyi'nin her zamanki gibi çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

Hükümete bağlı Başkanlık Muhafızları kaynaklarından alınan bilgiye göre ise, gün içerisinde Başkanlık Konseyi binasından duyulan silah sesleri, UMH Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın özel korumaları ile başka bir güvenlik birimi arasındaki tartışmadan kaynaklandı.

Aynı kaynak tartışmada 2 kişinin hafif yaralandığına işaret ederek, durumun normale döndüğünü kaydetti.

BM'den taraflara çağrı

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'nın başkentinde 1 haftadır çatışan taraflara saldırıları durdurma ve ateşkes konusunda müzakerelere başlama çağrısında bulundu.

Trablus'taki çatışmalar

Başkent Trablus, 26 Ağustos'tan bu yana Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı tugaylar arasında çatışmalara sahne oluyor. UMH, çatışmalar sebebiyle bu güne kadar 41 kişinin öldüğü, 128'inin yaralandığı ve 8 kişinin kaybolduğunu açıkladı.

UMH Başkanlık Konseyi, kentteki çatışma nedeniyle dün başkent ve çevresinde olağanüstü hal ilan etmiş, geçen Cuma günü ise Trablus'taki Uluslararası Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar askıya alınmıştı.

Kaynak: AA, Reuters