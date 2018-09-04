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Brezilya'daki müze yangınında hasar "onarılamaz" düzeyde

Brezilya'da 20 milyondan fazla esere ev sahipliği yapan 200 yıllık müzedeki yangın, binlerce tarihi eserin kaybına, onarılamaz hasarlara neden oldu.

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Brezilyadaki müze yangınında hasar &quot;onarılamaz&quot; düzeyde

Yangının ardından sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili bir mesaj paylaşan Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, "200 yıllık birikim ve bilgi kayboldu. Ulusal Müze koleksiyonunun kaybı Brezilya için aşılamaz. Tüm Brezilyalılar için üzücü bir gün" dedi.

 

 

1818'de kurulan Ulusal Müze'nin ev sahipliği yaptığı 20 milyondan fazla obje arasında, Amerika'da bulunan en eski insan kalıntısı olan 12 bin yıllık kadın iskeleti, dinozor fosilleri ve arkeolojik buluntular yer alıyordu.

"Eserlerin çok azı kalacak"

Müze yetkililerinden Joao Carlos Nara, "Kimse yanıgının neden çıktığını bilmiyor. İtfaiyecilerin işlerini tamamlamalarını beklemek zorundayız. Ciddi bir yaralanma olmadı ancak onarılamaz bir hasar söz konusu. Eserlerin çok azı kalacak" dedi.

Müzede 9 yıldır çalışan Marco Aurelio Caldas da, "Bu, bilimin 200 yıllık bir çalışmasıydı. Latin Amerika'daki en önemli şeydi. Her şey bitti. İşimiz, hayatımızın hepsi oradaydı" diye konuştu.

Müzede dokuz yıl çalışmış olan Marco Aurelio Caldas, kaybın üstesinden geldi.
Agencia Brasil'e yaptığı açıklamada, "Bu, bir bilimsel kurumun 200 yıllık bir çalışması - Latin Amerika'daki en önemli şey" dedi. "Her şey bitti. İşimiz, hayatımızın hepsi oradaydı."

Mısır medeniyetinden 700 eser

Mısır resmi haber ajansı Mena'nın haberine göre, yanan tarihi Ulusal Müze'de Mısır medeniyetinden 700 eser vardı. 

Eski Eserler İskenderiye Ofisi Müdürü Hüseyin Abdulbasir yaptığı açıklamada, yanan müzede heykeller, lahitler ve bazı maskelerin yanı sıra eski Mısır'daki Yunan ve Roma dönemlerine ait eserlerin de olduğunu dile getirdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a ait eski eserlerin akıbetiyle ilgili Brezilya makamlarıyla temasta olduklarını açıkladı.

Kaynak: AA, CNN

Etiketler: yangın, müze, mısır, Brezilya
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