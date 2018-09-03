Brezilya'da 200 yıllık müzede yangın

Yetkililer, Brezilya'nın en eski müzelerinden biri kabul edilen ve Rio de Janerio'da bulunan Ulusal Müze'de henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktığını açıkladı.

Yaklaşık 80 itfaiyecinin müdahale ettiği yangın, henüz kontrol altına alınamadı.

İtfaiye ekibinden Roberto Robadey, birkaç saat içinde yangını kontrol altına almayı hedeflediklerini söyledi.

Can kaybı yaşanmadı

Müze, pazar günü ziyaretçilere kapalı olduğu için yangında ölen, yaralanan olmadı.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, yangınla ilgili, "200 yıllık birikim ve bilgi kayboldu" dedi.

1818'de kurulan Ulusal Müze'nin ev sahipliği yaptığı 20 milyondan fazla obje arasında, ABD'de bulunmuş en eski insan kalıntısı olan 12 bin yıllık kadın iskeleti, dinozor fosilleri ve arkeolojik buluntular vardı.

Kaynak: Reuters, AA