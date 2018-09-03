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Irak’ta hükümeti kuracak çoğunluk sağlandı

Irak Meclisi için 16 partinin katılımıyla oluşturulan en büyük koalisyon, hükümeti kuracak çoğunluğu sağladı.

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Irakta hükümeti kuracak çoğunluk sağlandı

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan milletvekili seçimlerinin ardından yarın Meclis'in ilk oturumu için 16 partiden 177 milletvekilinin katıldığı büyük koalisyon oluşturuldu.

Söz konusu koalisyon, hükümeti kurabilecek çoğunluğu sağlarken, bazı partilerin daha sonra koalisyona katılacağı ifade ediliyor.

Koalisyonda Şii ve Sünni Araplar ile Türkmenlerin yanı sıra Ezidi ve Hıristiyan azınlıklar gibi dini ve etnik gruplar yer alıyor.

Koalisyonu oluşturan partilerin daha önce yayımladığı açıklamada, Sairun, Nasr, Ulusal Hikmet, Vataniyye, Karar koalisyonunun yanı sıra Irak Türkmen Cephesi’nin (ITC) içinde olduğu Meclis'in en büyük koalisyonun oluşturulduğu belirtilmişti.

Açıklamada, 329 sandalyeli Meclis'te en büyük koalisyonu oluşturmak için gerekli olan 166 milletvekili sayısına ulaşıldığı ifade edilmişti.

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, seçim sonuçlarının mahkeme tarafından onaylanmasının ardından yayımladığı genelgede, Meclis'in ilk oturumunu 3 Eylül'de yapacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: koalisyon, Irak
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