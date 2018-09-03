Adıyaman'ın en küçük hacısı 18 aylık Ali Semih Uçar oldu

Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren Adıyamanlı hacılar, yurda dönmeye başladı.

Medine'den kalkan ve 176 kişilik ilk kafileyi taşıyan uçak saat 03.00'de Adıyaman Havalimanı'na indi.

Kutsal topraklardaki ibadetlerini yerine getirdikten sonra yurda dönen hacıları, pasaport işlemlerinin ardından Adıyaman Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali çıkış kapısında aileleri ve yakınları sevinç gözyaşlarıyla karşıladı.

Adıyaman'a dönen hacılar, yakınları ile uzun süre kucaklaşarak hasret giderdi.

Adıyaman'ın en küçük hacısı 18 aylık Ali Semih Uçar

Adıyaman’a dönen 176 hacı arasında bulunan 18 aylık Ali Semih Uçar, Adıyaman’ın en küçük hacısı oldu.

Baba Mehmet Emin Uçar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay boyunca hac görevini yerine getirdiklerini söyledi.

"Çocukla gitmenin bir sakıncasını görmedim"

Hacdan gelmenin mutluluğu içerisinde olduğunu ifade eden Uçar, şöyle konuştu:

"Çok şükür hac görevini yerine getirdik. Tüm hacı amcalarımıza genç yaşta gitmelerini tavsiye ediyorum. Ben çocuğumla hacca gittim. Her ne kadar 'sıkıntı olur' deseler de Allah kolaylık verdi. Çocukla gitmenin de bir sakıncasını görmedim. Allah, herkesin hac görevini kabul etsin. Tabii çocuğum farklı bir ortam ve kalabalıkta tedirgin olsa da Allah yardım ediyor."

Nevzat Özkan ise hac görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını, kutsal topraklara genç yaşta gidilmesi gerektiğini belirtti.

Mustafa Yalçın da hac görevinin çok güzel olduğunu ifade ederek, "O anları anlatmak mümkün değil. Çok mutluyum. Kutsal toprakları görüp yaşamak gerekiyor. Allah herkese kısmet etsin." diye konuştu.

"Hacca erken yaşta gitmek gerekiyor, yaşlıyken zor oluyor"

Aziz Çoşkun ise Mekke'de 28 gün kalıp tavaf görevini yerine getirdiklerini belirterek, "5 gün boyunca da Medine'de kaldık. Tabii erken yaşta gitmek gerekiyor. Çünkü yaşlıyken gidildiğinde çok zor oluyor. Allah, tüm Müslümanlara hac görevini getirmeyi nasip etsin." dedi.

Kaynak: AA, İHA