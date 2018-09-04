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Meksika'da pusuya düşürülen 4 polis öldü

Meksika'nın Jalisco eyaletinde uyuşturucu satıcıları tarafından pusuya düşürülen 4 polis hayatını kaybetti.

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Meksikada pusuya düşürülen 4 polis öldü

Guadalajara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, üst düzey 1 komiser ve 3 korumasının, "Jalisco Yeni Nesil" uyuşturucu satıcısı grubunun faaliyet gösterdiği eyaletin Tonala bölgesindeki evlerinden işe giderken uğradıkları saldırıda öldüğü belirtildi.

Polis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, yaralanan saldırganların kaçtığını ifade etti.

Saldırının, geçen haftalarda organize suç üyelerine yönelik tutuklamaların ardından düzenlendiğine işaret edildi.

Ülkenin en büyük suç örgütlerinden biri olarak bilinen Jalisco Yeni Nesil karteli, Meksika güvenlik güçleri ile kamu görevlilerine yönelik saldırılardan sorumlu tutuluyor.

Kaynak: AA

Etiketler: uyuşturucu, pusu, polis, meksika
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