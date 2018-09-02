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Libya'da mülteci kampına füze düştü: 4 ölü, 7 yaralı

Libya'nın başkenti Trablus’ta silahlı gruplar arasında devam eden çatışmalar sırasında mülteci kampına füze düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

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Libyada mülteci kampına füze düştü: 4 ölü, 7 yaralı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, füze Libya'nın başkenti Trablus'un Al Falah bölgesinde ikinci kamp olarak bilinen Tagora mülteci kampına düştü.

Füzenin düşmesi sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Öte yandan Trablus'ta yaklaşık bir haftadır Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler ile Yedinci Tugay güçleri arasında çatışmalar sürüyor. 

Ağır ve orta dereceli silahların kullanıldığı çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısının 41'e ulaştığı, yaralı sayısının ise 123 olduğu öğrenildi.  

Kaynak: İHA

Etiketler: Libya, trablus, mülteci kampı
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