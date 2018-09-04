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Chicago'da şiddet olayları protesto edildi

ABD'nin Chicago kentinde halk, siyahlara karşı artan şiddet olaylarını ve Belediye Başkanı Rahm Emanuel’in politikalarını protesto etti. Gösterilerde 12 kişi gözaltına alındı.

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ABD'nin Chicago kentinde, özellikle siyahlara karşı artan şiddet olaylarını ve Belediye Başkanı Rahm Emanuel'ın politikalarını protesto eden göstericiler, O’Hare Havalanı'na giden yolu trafiğe kapattı.

Protesto sırasında, "Şiddete hayır" ve "Rahm Emanuel gitmeli" sloganları atıldı.

Polisin müdahale ettiği protesto gösterilerinde, 12 kişi gözaltına alındı.

Chicago'da şiddet

Suç başkenti olarak adlandırılan Chicago’da, yılbaşından bu yana 314 kişi silahlı saldırıda öldü, bin 769 kişi de yaralandı.

Geçen sene ise, 2 bin 785 silahlı saldırıda 674 kişi can vermişti.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: şiddet, protesto, ırkçılık, Chicago, abd
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