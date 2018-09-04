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Avusturya’da aşırı sağcı olaylarda artış

Aşırı sağcı eylemlerin artış gösterdiği Avusturya’da 2018’in ilk yarısında 335 aşırı sağcı olay kayıt altına alındı.

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Avusturyada aşırı sağcı olaylarda artış

Ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) Sözcüsü Sabine Schatz’ın soru önergesini yanıtlayan İçişleri Bakanlığı, bu yılın ilk yarısında aşırı sağcı girişimlerle bağlantılı 335 eylemenin kayıtlara geçtiğini, bunların 95’nin ırkçı, 29’nun antisemitik, 9’unun ise İslam karşıtlığı içerdiği bilgisini paylaştı.

Bakanlık, ayrıca ülkede 1947’de yürürlüğe giren Nazi dünya görüşünün yayılmasını yasaklayan yasaya aykırı 409 olayın gerçekleştiğini aktardı.

SPÖ Sözcüsü Schatz, İçişleri Bakanlığı'nın aktardığı verilerin ürkütücü olduğunu kaydederek, son üç yılda aşırı sağcı eylemlerdeki artışa dikkati çekti.

Aşırı sağcı eylemlerin en yoğun yaşandığı eyaletin Yukarı Avusturya olduğunu ifade eden Schatz, Aşağı Avusturya bölgesinde ise antisemitik olaylarda artış gözlendiğinin altını çizdi.

"Aşırı sağa karşı strateji belirlenmeli"

Schatz, hükümetin aşırı sağcı olaylar karşısında etkisiz kaldığını vurgulayarak, "Bu veriler ürkütücü. Bu verilerden dolayı hükümet bir an evvel aşırı sağa karşı bir strateji belirleyerek, bu görüşün neden olduğu şiddeti durdurmak için harekete geçmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Sebastian Kurz’un Almanya’nın Chemnitz bölgesinde yaşananlar karşısında tepki gösterdiğini hatırlatan Schatz, benzer olayların Avusturya’da yaşanmaması için hükümetin ne tür önlemler aldığını sordu.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre, Avusturya'da 2017'de 660 aşırı sağcı olay meydana gelirken, bunların 227'si ırkçı, 39'u antisemittik ve 36'ı ise İslam karşıtı olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Etiketler: avusturya, aşırı sağcı olaylar
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