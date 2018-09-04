Öğrencilerin telefon kullanmasına Fransa'dan yasak Belçika'dan teşvik

Avrupa'da okulların açılmasıyla birlikte, farklı ülkelerde, eğitim alanında alınan kararlar ve yasaklar da uygulanmaya başlandı. Fransa'da çok konuşulan "ortaokullarda cep telefonu yasağı" da böylece yürürlüğe girmiş oldu.

Artık, yaşları 3 ile 15 arasında değişen öğrenciler, okul saatleri içerisinde, cep telefonlarını kapalı tutmak zorunda. Üstelik akıllı telefonların yanı sıra, internete bağlanabilen diğer cihazların da kapalı tutulması gerekiyor.

Liselilere karar verme hakkı tanındı

Uygulama, anaokulu, ilkokul ve ortaokulları tamamen, liseleri ise kısmen kapsıyor. Yani hükümet, lise öğrencilerine kendi kararını verme hakkı tanınıyor.

Öğrencilerin okula cep telefonu götürmesini yasaklayan düzenleme, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatlerinden biriydi.

Belçika'dan "cep telefonu kampı"

Fransa yasağı uygulamaya sokarken, Belçika ise ilginç bir eğitim projesine başvurdu. Ülkede Fransa'nın aksine, gençleri cep telefonu kullanmaya teşvik eden ilginç bir projeye imza atıldı. Yaşları 6 ile 9 arasında değişen gençler, "cep telefonu kampı"na giderek, teknolojinin imkanlarından "nasıl doğru faydalanılacağını" öğreniyor.

Belçika'dan Fransa'ya eleştiri

Belçikalı eğitimciler Fransa'nın yasaklama uygulamasını eleştiriyor. Teknoloji çağında, eğitim merkezlerinde cep telefonu yasağı koyulmasının yanlış bir karar olduğu savunuluyor.

Kaynak: TRT Haber

Fransa'da okular açıldı,,,

milyonlarca öğrenci okula cep telefonu olmadan gitti...

Fransız hükümeti, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, çok konuşulan o kararı da hayata geçirdi.

((EFEKT))

Uygulama yürürlüğe girdi...

Artık, yaşları 3 ile 15 arasında değişen öğrenciler, okul saatleri içerisinde, cep telefonlarını kapalı tutmak zorunda.

Üstelik akıllı telefonların yanı sıra, internete bağlanabilen diğer cihazların da kapalı tutulması gerekiyor.

((EFEKT))

Uygulama, anaokulu, ilkokul ve ortaokulları tamamen, liseleri ise kısmen kapsıyor...

Yani hükümet, lise öğrencilerine kendi kararını verme hakkı tanınıyor.

((EFEKT))

Öğrencilerin okula cep telefonu götürmesini yasaklayan düzenleme, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatlerinden biriydi.

((EFEKT))

Fransa yasağı uygulamaya sokarken, Belçika ise ilginç bir eğitim projesine başvurdu.

Lommel (LOMEL) kentinde, 6 ila 9 yaşındaki 14 çocuk, cep telefonlarının nasıl daha iyi kullanılacağına yönelik kampa katıldı.

((EFEKT))

Öğrenciler, cep telefonlarına indirdikleri uygulamalar üzerinden verilen komutlarla çeşitli etkinliklere katılıyor.

Böylece cep telefonundan gelebilecek olası tehlikelere karşı, kendilerini nasıl korumaları gerektiği konusunda bilgilendiriliyor.

((EFEKT))

Belçikalı eğitimciler Fransa'nın yasaklama uygulamasını eleştiriyor.

Teknoloji çağında, eğitim merkezlerinde cep telefonu yasağı koyarak çocukları , yanlış bir karar olduğu savunuluyor.