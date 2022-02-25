13 Ukrayna askeri, Karadeniz'deki Zminiy Adası'nda ülkelerine ait toprakları savunurken can verdi.

Onların son anlarına ilişkin ses kaydı, sosyal medyada gündeme oturdu.

Ses kaydında, Rusya'ya ait savaş gemisindeki görevli askerler, Ukrayna askerlerine sesleniyor. Teslim olmalarını istiyor.

Ukrayna askerleri teslim olmadı

Ukrayna askerleri ise topraklarını terk etmiyor. Rus askerlerine "defolun gidin" yanıtını veriyor.

Bu, adada duyulan son ses oldu.

Zelenskiy, askerlerin Rus güçleri tarafından öldürüldüğünü söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, adadaki askerlerin tamamının Rus güçleri tarafından öldürüldüğünü, 13 Ukraynalı askere kahramanlık nişanı verileceğini açıkladı.

Rus haber ajansı Ria Novosti ise adadaki askerlerin teslim olduğunu iddia etti.