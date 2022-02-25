Destatis'in açıkladığı nihai verilere göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2021 yılının son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 geriledi.

Destatis, 28 Ocak’ta ekonominin dördüncü çeyrekte yüzde 0,7 küçüleceğini öngörmüştü.

Ülkede GSYH, 2020’nin aynı çeyreğine göre ise yüzde 1,8 genişledi.

Destatis, daha önce yüzde 2,7 artış olarak açıkladığı 2021 GSYH değişimini de yüzde 2,9 yükselişe revize etti. Alman ekonomisi geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde1,7 daralırken, ikinci çeyreğinde yüzde 2,2 ve üçüncü çeyrekte yüzde 1,7 büyümüştü.

Çeyreklik bazda ele alındığında, GSYH’ye özellikle hizmet sektörü ve kamu harcamalarından olumlu katkılar geldi. İmalatta yüzde 1,7 ve inşaat yatırımlarında yüzde 3,1 düşüş gözlemlendi.

Ekonomistler, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin resesyona girdiğini düşünürken, bu yılın ilk çeyreğinde GSYH'nin daha da düşmesini bekliyor.

Teknik resesyon, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade ediliyor.

Omicron ve tedarik zincirleri sıkıntı oluşturuyor

Bankhaus Lampe Başekonomisti Alexander Krüger, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Omicron ve tedarik zincirleri Alman ekonomisine şu an için sıkıntı vermeye devam edecek.Bu yılın ilk çeyreği için büyümeye dinamik bir dönüş söz konusu değil” değerlendirmesinde bulundu.

Bütçe açığı GSYH'nin yüzde 3,7'si

Öte yandan, Almanya'da federal devlet, eyaletler, yerel yönetim ve sosyal güvenlik fonunu kapsayan kamu bütçesi açığı geçen yıl 132,5 milyar euro oldu.

Bütçe açığının GSYH'nin yüzde 3,7 olması dikkati çekti.

AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünün, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ının altında olması şartı aranıyor.

Kamu gelirleri, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 8,9 artarak 1 trilyon 705 milyar euro, giderleri yüzde 7,4 artışla 1 trilyon 838 milyar 200 milyon euro olarak kaydedildi.