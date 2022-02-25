Papa Franciscus, Ukrayna'daki savaşla ilgili endişelerini belirtmek üzere öğlen saatlerinde bizzat Conciliazione Caddesi'ndeki Rusya Federasyonu Büyükelçiliğine gitti.

Papa, burada yarım saatten fazla kaldı ve Rusya'nın Vatikan Büyükelçisi Alexander Avdeev'e endişelerini aktardı.

Papa Franciscus'un bu hareketinin, teamüllerin dışında bir adım olduğu yorumları yapıldı.

Diğer yandan Katoliklerin ruhani lideri, 2 Mart’ta Ukrayna için barış duası etkinliği yapacağını açıklamıştı ancak Vatikan, dizindeki rahatsızlık sebebiyle Papa’nın bu etkinliğe katılamayacağını bildirdi.

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin de Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesiyle ilgili dün, dünyayı savaşın çılgınlığından ve dehşetinden kurtaracak bir bilgelik için iyi niyete ve müzakereye halen yer olduğunu ifade etmişti.