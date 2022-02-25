Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 16:04Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
AB'den Putin ve Lavrov'a yaptırım
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bir Avrupa Birliği yetkilisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Avrupa'daki varlıklarını dondurma kararı alındığını açıkladı.
AB sabah saatlerinde açıkladığı yeni yaptırım paketiyle Rusya'nın borçlanma maliyetlerini artıracağını, enflasyonunu yükselteceğini ve sanayisinin temelini yıpratacağını duyurmuştu.
Etiketler: Son Dakika
Son Haberler
- 17:12
- 17:07
- 17:12
- 17:13
- 17:07
Sıradaki Haber
Kremlin: Rusya, Ukrayna ile görüşmeler için Minsk'e heyet göndermeye hazır
Yükleniyor lütfen bekleyiniz