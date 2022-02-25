Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının 2. gününde Rus birlikleri başkent Kiev'e ilerliyor.

TASS haber ajansının Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Rus askeri Kiev'i batıdan kuşattı.

Bakanlık ayrıca, "Rus askeri Kiev'in yerleşim alanlarını vurmayacak." açıklamasını yaptı.

"Kiev savunma aşamasına geçti"

Gelişmelerin üzerine Kiev Belediye Başkan, şehrin savunma aşamasına geçtiğini duyurdu.

Ukrayna askeri araçları Kiev'i savunmak için kente girmeye başladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yeniden sirenler çaldı.

Ukrayna askerleri, Kiev merkezinde herhangi bir girişe karşı konuşlanmıştı.

Kiev'de son durum

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının 2. gününde Rus birlikleri başkent Kiev'e ilerliyor.

Gece saatlerinde Kiev'e roketli saldırı gerçekleştirildi. Ardından peş peşe sirenler çalmaya başladı.

Kiev merkezinin hemen kuzeyindeki en yakın bölgelerden Obolon'da çok sayıda Rus tankı görüntüleniyor. Rus tanklarından biri sivil aracı da ezdi.

Ukraynalılar Kiev'de sığınaklara toplandı.