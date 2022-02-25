Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının 2. günü...

Rus birlikleri Kiev'e doğru ilerliyor. Gece saatlerinde Kiev'e roketli saldırı gerçekleştirildi. Ardından peş peşe sirenler çalmaya başladı.

Ukrayna askeri, Rusların tehdidi altındaki Kiev’de bir yolda konuşlandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Kiev merkezinin hemen kuzeyindeki en yakın bölgelerden Obolon'da çok sayıda Rus tankı görüntüleniyor. Rus tanklarından biri sivil aracı da ezdi.

Ukraynalılar Kiev'de sığınaklara toplandı.