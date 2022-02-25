Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 13:43Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Ukrayna askerleri Kiev'in merkezinde konuşlandı
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının 2. gününde Rus birlikleri başkent Kiev'e ilerliyor. Ukrayna askerleri, Kiev merkezinde herhangi bir girişe karşı mevzilendi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasının 2. günü...
Rus birlikleri Kiev'e doğru ilerliyor. Gece saatlerinde Kiev'e roketli saldırı gerçekleştirildi. Ardından peş peşe sirenler çalmaya başladı.
Ukrayna askeri, Rusların tehdidi altındaki Kiev’de bir yolda konuşlandı.
[Fotoğraf: Reuters]
Kiev merkezinin hemen kuzeyindeki en yakın bölgelerden Obolon'da çok sayıda Rus tankı görüntüleniyor. Rus tanklarından biri sivil aracı da ezdi.
Ukraynalılar Kiev'de sığınaklara toplandı.
Etiketler: Son Dakika Ukrayna Rusya Kiev
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