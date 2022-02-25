Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov ve Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanı Valeriy Zaluzhniy, “Yakında ortaklarımızdan modern silahlar ve diğer kaynaklarla ek destek alacağız” dedi.

Dün, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky, genel bir askeri seferberlik emri verdi.

Zelensky, "Devletin savunmasını sağlamak, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ve diğer askeri oluşumların savaş ve seferberlik hazırlığını sürdürmek" için başkent Kiev ve Ukrayna'nın tüm büyük birlikleri de dahil olmak üzere geniş tabanlı bir seferberlik emri verildiğini söyledi.

Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı'na göre bu emir, 18 ila 60 yaşındaki tüm erkek vatandaşların ülkeyi terk etmesinin yasaklanmasını da içeriyor.